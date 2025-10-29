Erste Schätzungen: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nu wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nu in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,587 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at