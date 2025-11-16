Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
16.11.2025 09:45:00

3 Reasons to Buy Realty Income Stock Like There's No Tomorrow

Realty Income (NYSE: O) is the bellwether name in the net lease niche of the real estate investment trust (REIT) sector. However, just because a company is large and important doesn't mean its stock is doing well or is worth buying. In fact, some investors will probably find Realty Income a less-than-desirable holding.However, more conservative dividend investors may want to consider buying this high-yield REIT like there's no tomorrow. Here are three reasons why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Realty Income Corp.mehr Nachrichten