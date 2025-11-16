Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
16.11.2025 09:45:00
3 Reasons to Buy Realty Income Stock Like There's No Tomorrow
Realty Income (NYSE: O) is the bellwether name in the net lease niche of the real estate investment trust (REIT) sector. However, just because a company is large and important doesn't mean its stock is doing well or is worth buying. In fact, some investors will probably find Realty Income a less-than-desirable holding.However, more conservative dividend investors may want to consider buying this high-yield REIT like there's no tomorrow. Here are three reasons why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Realty von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
03.11.25
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.11.25
|Ausblick: Realty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.10.25
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.25