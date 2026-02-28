Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
|
28.02.2026 09:05:00
3 Things Every Fluor Investor Needs to Know
Fluor (NYSE: FLR) is a large engineering and construction company. It has made material improvements to its business processes over the last few years. And it has made some astute investments in other companies. But you need to understand a few things before you buy this stock.It is important to give credit where credit is due. In recent years, Fluor's contracts often included a fixed price. If Fluor came in under budget, it got to keep any extra cash from the deal. However, if Fluor came in over budget, it had to eat the extra costs. The inherent risk of that approach isn't great, and too many projects going over budget became a major problem for the company. It changed gears.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
