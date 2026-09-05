People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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05.09.2026 20:00:00
3 Things Too Many People Get Wrong About Spousal Social Security Benefits
Spousal Social Security benefits sound pretty straightforward on the surface: Your spouse applies for retirement benefits, then you apply for a check based on their work record. However, there are actually several little-known rules that can make this more complicated than it first appears.Understanding how spousal benefits differ from retirement benefits can help you avoid some of the most common mistakes. Here are three that could prove costly for you if you get them wrong.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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