WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

06.03.2026 13:30:00

3 Top Artificial Intelligence Stocks to Buy Right Now

Artificial intelligence (AI) continues be one of the driving factors of the market. With spending on AI infrastructure booming, let's look at three of the best AI stocks to buy now. These are all stocks that should see strong growth from the current AI data center buildout. Nvidia (NASDAQ: NVDA) once again showed why it is the dominant player in AI infrastructure, reporting another stellar quarter of growth. With its stock down following its results (most likely just needing a breather following its huge run the past few years), this opens up a nice opportunity for investors to grab shares off their highs.In fact, the stock's valuation is quite cheap today, trading at a forward price-to-earnings (P/E) ratio below 22 based on the current-year consensus and a forward price/earnings-to-growth (PEG) ratio of just over 0.3 (with positive PEG ratios below 1 considered undervalued).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued

Analysen zu NOW Inc When Issued

NOW Inc When Issued 9,95 -4,33%

NOW Inc When Issued 9,95 -4,33% NOW Inc When Issued

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:10 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

