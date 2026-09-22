Palma Aktie
WKN DE: A2DULV / ISIN: JP3782700003
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22.09.2026 12:21:00
30-Meter-Teleskop wird nicht auf La Palma gebaut
Die Betreibergesellschaft des 30-Meter-Teleskops hat ein Angebot über eine Milliarde Euro für den Bau abgelehnt. Damit kommt es nicht nach La Palma.
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|LA Holdings Co.,Ltd Registered Shs
|2 955,00
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|Palma Co.,Ltd.
|627,00
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