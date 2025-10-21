3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Sanierungsplan
|
21.10.2025 17:08:03
3M-Aktie fester: Ausblick weiter angehoben
Die Ergebnisse des dritten Quartals fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar (5,6 Mrd Euro). Wechselkurs- und Portfolioeffekte ausgeklammert, fiel das Wachstum etwas schwächer aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 10 Prozent auf 2,19 Dollar.
Anleger zeigten sich erfreut. Die 3M-Aktie legte im frühen New Yorker Handel um 4,5 Prozent zu.
"Ich bin sehr zufrieden mit dem Fokus unserer Teams auf die Wiederbelebung des organischen Umsatzwachstums und die Verbesserung der operativen Leistung, was zu einem weiteren starken Quartal geführt hat", sagte Konzernchef Brown laut Mitteilung. Er steht seit vergangenem Jahr an der Spitze von 3M und hat den Mischkonzern einer Sanierung unterzogen.
Die nun vorgelegten Geschäftszahlen und die erhöhte Prognose könnten signalisieren, dass sein Plan erfolgreich ist - trotz globaler Zölle und schwankender Nachfrage. Brown hatte unter anderem neue Produkte eingeführt, sowie die Produktion verlagert und Preisänderungen vorgenommen.
Die an der NYSE gelistete 3M-Aktie klettert zeitweise um 5,56 Prozent auf 163,39 Dollar.
/lew/nas/mis
ST. PAUL (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 3M Co.mehr Nachrichten
|
16:45
|ROUNDUP: 3M schraubt Gewinnziel hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten (dpa-AFX)
|
16:02
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:06
|Ausblick: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25