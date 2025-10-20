Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Mit dem Dow Jones geht es am Mittag aufwärts.

Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,76 Prozent stärker bei 46 541,11 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,716 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,711 Prozent auf 45 862,37 Punkte an der Kurstafel, nach 46 190,61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 629,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 312,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 315,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 44 342,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, den Wert von 43 275,91 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,79 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 47 049,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 4,41 Prozent auf 263,42 USD), Salesforce (+ 4,27 Prozent auf 253,47 USD), Merck (+ 1,91 Prozent auf 86,41 USD), UnitedHealth (+ 1,85 Prozent auf 363,21 USD) und 3M (+ 1,55 Prozent auf 155,00 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walmart (-0,84 Prozent auf 106,82 USD), McDonalds (-0,55 Prozent auf 306,40 USD), Johnson Johnson (-0,41 Prozent auf 192,42 USD), Home Depot (-0,25 Prozent auf 334,20 EUR) und Coca-Cola (-0,13 Prozent auf 68,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 11 225 920 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,818 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,75 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at