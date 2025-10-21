Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Index im Blick
|
21.10.2025 20:04:42
Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus
Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,69 Prozent auf 47 026,84 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,738 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,843 Prozent auf 46 312,88 Punkte an der Kurstafel, nach 46 706,58 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47 125,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46 688,25 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 46 315,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 323,07 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 21.10.2024, mit 42 931,60 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 10,93 Prozent. Bei 47 125,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 5,85 Prozent auf 163,84 USD), Salesforce (+ 4,07 Prozent auf 264,64 USD), Coca-Cola (+ 4,06 Prozent auf 71,22 USD), Amazon (+ 2,57 Prozent auf 222,05 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,28 Prozent auf 338,79 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen JPMorgan Chase (-1,31 Prozent auf 298,39 USD), Johnson Johnson (-0,77 Prozent auf 192,22 USD), Verizon (-0,75 Prozent auf 40,50 USD), NVIDIA (-0,62 Prozent auf 181,50 USD) und Microsoft (-0,52 Prozent auf 514,10 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 865 627 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,819 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
20:04
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
18:02
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
20.10.25
|Dow Jones aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
20.10.25
|Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|140,00
|6,94%
|Amazon
|191,36
|2,94%
|Coca-Cola Co.
|61,05
|3,79%
|Johnson & Johnson
|165,72
|-0,42%
|JPMorgan Chase & Co.
|260,40
|0,27%
|Microsoft Corp.
|442,80
|-0,16%
|NVIDIA Corp.
|156,24
|-0,52%
|Salesforce
|227,60
|4,21%
|Sherwin-Williams Co.
|284,05
|-0,44%
|Verizon Inc.
|34,68
|-0,56%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|47 014,88
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Handelskonflikt: Dow fester -- ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schließlich etwas höher. Der DAX konnte letztlich ebenso hinzugewinnen. Die US-Börsen notieren uneins. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.