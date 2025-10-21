Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert nachmittags im Plus

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,69 Prozent auf 47 026,84 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,738 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,843 Prozent auf 46 312,88 Punkte an der Kurstafel, nach 46 706,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47 125,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46 688,25 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 46 315,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 323,07 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 21.10.2024, mit 42 931,60 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 10,93 Prozent. Bei 47 125,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 5,85 Prozent auf 163,84 USD), Salesforce (+ 4,07 Prozent auf 264,64 USD), Coca-Cola (+ 4,06 Prozent auf 71,22 USD), Amazon (+ 2,57 Prozent auf 222,05 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,28 Prozent auf 338,79 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen JPMorgan Chase (-1,31 Prozent auf 298,39 USD), Johnson Johnson (-0,77 Prozent auf 192,22 USD), Verizon (-0,75 Prozent auf 40,50 USD), NVIDIA (-0,62 Prozent auf 181,50 USD) und Microsoft (-0,52 Prozent auf 514,10 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 865 627 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,819 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at