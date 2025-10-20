3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Quartalsausblick
|
20.10.2025 07:01:06
Ausblick: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
3M wird am 21.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 3M in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,16 Milliarden USD, gegenüber 24,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3M Co.mehr Nachrichten
|
16.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
15.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones steigt (finanzen.at)
|
09.10.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
09.10.25
|Börse New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
09.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
08.10.25