Sharp Aktie

WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008

15.11.2025 16:00:00

5 Emerging Tech Stocks I'm Buying on This Sharp Pullback

I like emerging tech stocks, but have been sitting on the sidelines in recent months due to their theme-wide run-up since the start of the year. Over the past 30 days, however, many former highfliers have reverted to the mean, creating compelling buying opportunities.Here are the five high-growth emerging tech names I'm aggressively buying as the pullback gains momentum.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
