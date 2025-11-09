Ausblick: Sharp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sharp wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 13,70 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 37,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 484,61 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 14,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sharp einen Umsatz von 564,45 Milliarden JPY eingefahren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 63,52 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 55,59 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1.920,96 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.160,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at