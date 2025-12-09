Sharp Aktie

Sharp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 01:01:06

UK consumer card spending falls by most since 2021, says Barclays

The decrease is the largest since February 2021Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sharp Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Sharp Corp.mehr Analysen