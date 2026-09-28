Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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28.09.2026 13:30:00
5 Millionaire-Maker Quantum Computing Stocks to Buy Now
Quantum computing has the potential to be the next big technological breakthrough after artificial intelligence (AI). Companies in the field are pursuing the technology in various ways, so a basket approach (a collection of small positions across several stocks) may be the best investment option.
While it's unlikely that all of them pan out, if one or two do, they could help fuel a millionaire-making portfolio. Let's look at the stocks I'd put in this quantum computing basket.
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