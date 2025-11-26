MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
26.11.2025 13:15:00
5 Reasons to Buy MP Materials Stock Like There's No Tomorrow
MP Materials (NYSE: MP) has been one of the market's more surprising outperformers this year, with a gain of about 237%. The rare earth miner's stock has ripped higher on the back of governmental deals and blockbuster partnerships.For long-term investors who can stomach volatility, the mining stock's story might just be getting started. Here are five reasons MP Materials is worth looking at today.NdFeB magnets produced by MP Materials at Independence in Fort Worth, Texas. Image source: MP Materials.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
