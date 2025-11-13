BlackRock Aktie
WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019
|
13.11.2025 11:01:52
A BlackRock-Backed Roofing Conglomerate Goes Bust
Investment firms are buying and bundling contractors, leaving some workers and customers worse off.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!