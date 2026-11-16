Hyperscale Data Aktie
WKN DE: A40UWX / ISIN: US09175M8047
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16.11.2026 23:15:16
A New Study Finds Hyperscale Data Centers Emit as Much Carbon as Denmark
Harvard researchers collected metrics on more than 400 data centers to determine their energy use and carbon emissions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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