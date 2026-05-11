AB Sagax (A) präsentierte Quartalsergebnisse

AB Sagax (A) lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,88 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,97 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,37 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at