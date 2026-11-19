AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verlor zur Wochenmitte.

Derzeigte sich anfänglich quasi unverändert und gab im Verlauf nach mehreren Schwankungen deutlich nach. Letztlich ging es 1,95 Prozent auf 6.394,72 Punkte nach unten.

Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt sei getrübt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Volatilität sei hoch, was auch auf den schwankungsanfälligen Technologiesektor zurückzuführen sei. Einerseits wolle man nach Einschätzung der Experten den Wachstumstrend und die strukturellen Chancen des KI-Sektors nicht verpassen, andererseits sorge man sich immer wieder um eine möglicherweise zu hohe Bewertung und es gibt Verunsicherung wegen der Turbulenzen rund um NVIDIA. Immerhin haben die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Tech-Konzerns die Erwartungen der Analysten übertreffen können, hieß es weiter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es nach unten.

Dergewann zum Start leicht hinzu, konnte die Gewinnzone im Verlauf aber nicht mehr verteidigen und gab nach. Dabei rutschte er unter die runde Marke von 26.000 Punkten. Letztlich beendete das Börsenbarometer den Handel 1,19 Prozent schwächer bei 25.736, 24 Zählern.

Seit dem Rekord aus der Vorwoche hatte der DAX in einer Korrektur festgesteckt. Vor allem an Techwerten mit KI-Bezug haben Anleger jüngst das Interesse eher verloren.

NVIDIA sorgte nach US-Börsenschluss bei der eigenen Aktie für einen relativ verhaltenen Kursanstieg. Bei der Vorlage von Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, machte Interimschefin Colette Kress deutlich, dass das explosive Wachstum im KI-Boom auch ohne den zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang weitergehen werde. Außerdem erteilte sie dessen Bereitschaft zu einer Rückkehr eine Absage. Laut Barclays -Analyst Tom O'Malley wurden damit die beiden wichtigsten Fragen von Anlegern beantwortet.

In Asien reagierten die Börsen über Nacht durchwachsen auf die Neuigkeiten. Insgesamt müssen Anleger abwägen, ob die aktuellen Erkenntnisse ausreichen, um den Rückzug aus dem KI-Sektor umzukehren. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht einen vielleicht "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen".

Die Augen der Anleger richteten sich nun bereits auf den Börsengang von Anthropic an diesem Donnerstag und das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin .

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.

Der Dow Jones vergrößerte seine frühen Verluste und schloss 1,11 Prozent tiefer bei 50.198,05 Punkten.

Derweil fiel der technologielastigen NASDAQ Composite nach einem freundlichen Start vorübergehend in rotes Terrain, konnte sich dann aber wieder erholen. Letztlich beendete er die Sitzung 0,42 Prozent höher bei 24.429,88 Zählern.

Die US-Technologiebörse NASDAQ hat sich damit nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert, und das obwohl die Anleger starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick des KI-Chipgiganten NVIDIA nicht honorierten.

Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor. Ein Erfolg "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Teilnehmer schließen aber auch nicht aus, dass Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs von Anthropic am Donnerstag Platz in ihren Depots schaffen.

Für Entspannung sorgte ferner New Yorks Fed-Präsident John Williams, der keinen großen Zinsschritt für nötig hält.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio rückt derum 0,38 Prozent auf 59.247,26 Punkte vor.

Auf dem chinesischen Festland sinkt daneben der Shanghai Composite um 0,52 Prozent auf 3.569,31 Punkte.

Derin Hongkong gibt 2,09 Prozent auf 22.807,61 Punkte nach.

Mit leichten Verlusten zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Damit setzt der Rekord-Börsengang von Anthropic keinen positiven Impuls. Der Ausgabepreis wurde auf 83 Dollar je Aktie festgelegt, was oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegt. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Wall Street. Laut Anthropic wurden 980 Millionen Aktien ausgegeben. Ursprünglich sollten nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage entschloss sich Anthropic, mehr Papiere auf den Markt zu werfen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX