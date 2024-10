ABB-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

Auch Aufträge kamen etwas mehr herein als im Vorjahresquartal. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht angepasst. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 8,15 Milliarden US-Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte zogen die Verkäufe im selben Umfang an. Der Auftragseingang erhöhte sich in US-Dollar und organisch ebenfalls um 2 Prozent auf 8,19 Milliarden.

Mit der höheren Auslastung stieg auch die Profitabilität. Die operative Marge (EBITA) erhöhte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent. Der Reingewinn rückte dabei um 7 Prozent auf 947 Millionen US-Dollar vor.

Die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 werden leicht angepasst. Neu wird eine operative EBITA-Marge von knapp über 18 Prozent erwartet, zuvor waren es "rund 18 Prozent". Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis wird nun bei unter 5 Prozent gesehen, davor waren es "rund 5 Prozent".

Für das vierte Quartal 2024 verspricht sich ABB ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und die

Wiederholung des historischen Musters eines negativen Book-to-Bill Verhältnisses

(Relation von Auftragseingängen zu Umsätzen). Die operative EBITA-Marge dürfte gegenüber dem dritten Quartal zurückgehen.

Für die ABB-Aktie geht es an der SIX zeitweise 3,03 Prozent auf 50,64 Franken nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX)