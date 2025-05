NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Konzernchef Morten Wierod habe eine insgesamt recht zuversichtliche Geschäftseinschätzung gegeben, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wierod zufolge werde der Technologiekonzern die direkten Auswirkungen der Zölle ohne Einbußen bei der Gewinnspanne bewältigen können./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 11:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 11:05 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.