Acadia Healthcare Aktie
WKN DE: A1JNMF / ISIN: US00404A1097
|
06.11.2025 01:19:32
Acadia Healthcare Company, Inc. Reveals Fall In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) reported earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $36.25 million, or $0.40 per share. This compares with $68.13 million, or $0.74 per share, last year.
Excluding items, Acadia Healthcare Company, Inc. reported adjusted earnings of $64.83 million or $0.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $851.57 million from $815.63 million last year.
Acadia Healthcare Company, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.25 Mln. vs. $68.13 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.74 last year. -Revenue: $851.57 Mln vs. $815.63 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acadia Healthcare Co Incmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Acadia Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Acadia Healthcare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Acadia Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Acadia Healthcare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Acadia Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Acadia Healthcare Co Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acadia Healthcare Co Inc
|14,90
|-17,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.