ACC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ACC veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 59,60 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ACC 10,55 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat ACC mit einem Umsatz von insgesamt 58,96 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 27,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at