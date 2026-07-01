Aeroflex Aktie
WKN DE: A1C9NS / ISIN: US0077671065
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01.07.2026 17:51:39
Accelerant Holdings Stock Rises 10%
(RTTNews) - Accelerant Holdings (ARX) shares gained 9.73 percent, or $1.14, to $12.86 on Wednesday, likely extending gains after the company announced an expanded partnership with Incline P&C Group yesterday. Under the agreement, effective July 1, 2026, Incline will serve as a fronting carrier for more than $500 million in annual gross written premiums across Accelerant's U.S. commercial specialty insurance portfolio.
The stock is currently trading at $12.86, compared with its previous close of $11.72 on the New York Stock Exchange. It opened at $11.91 and has traded between $11.94 and $13.04 during the session. Trading volume reached 485,988 shares, compared with an average daily volume of 1,603,968 shares.
Accelerant shares have traded in a 52-week range of $9.18 to $31.18.
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