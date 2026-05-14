ACOM legte Quartalsergebnis vor

ACOM stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 530,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 551,0 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ACOM 0,540 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,24 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,08 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at