GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
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01.09.2026 17:49:33
Action camera maker GoPro to be acquired after decade-long decline
Shares jump as much as 80% after announcement of $285mn cash deal with AI hardware groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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