Acuity Brands Aktie

Acuity Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.10.2026 12:10:28

Acuity Inc. Profit Rises In Q4

(RTTNews) - Acuity Inc. (AYI) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $173.0 million, or $5.63 per share. This compares with $114.0 million, or $3.61 per share, last year.

Excluding items, Acuity Inc. reported adjusted earnings of $177.6 million or $5.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.9% to $1.244 billion from $1.209 billion last year.

Acuity Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $173.0 Mln. vs. $114.0 Mln. last year. -EPS: $5.63 vs. $3.61 last year. -Revenue: $1.244 Bln vs. $1.209 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acuity Brands Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Acuity Brands Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Acuity Brands Inc. 264,00 -3,65% Acuity Brands Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:17 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
10:13 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen