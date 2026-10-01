Acuity Inc. Profit Rises In Q4

(RTTNews) - Acuity Inc. (AYI) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $173.0 million, or $5.63 per share. This compares with $114.0 million, or $3.61 per share, last year.

Excluding items, Acuity Inc. reported adjusted earnings of $177.6 million or $5.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.9% to $1.244 billion from $1.209 billion last year.

Acuity Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $173.0 Mln. vs. $114.0 Mln. last year. -EPS: $5.63 vs. $3.61 last year. -Revenue: $1.244 Bln vs. $1.209 Bln last year.