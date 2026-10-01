Acuity Brands Aktie
WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029
|
01.10.2026 12:10:28
Acuity Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Acuity Inc. (AYI) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $173.0 million, or $5.63 per share. This compares with $114.0 million, or $3.61 per share, last year.
Excluding items, Acuity Inc. reported adjusted earnings of $177.6 million or $5.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $1.244 billion from $1.209 billion last year.
Acuity Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $173.0 Mln. vs. $114.0 Mln. last year. -EPS: $5.63 vs. $3.61 last year. -Revenue: $1.244 Bln vs. $1.209 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acuity Brands Inc.
|
30.09.26
|Ausblick: Acuity Brands zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.09.26
|Erste Schätzungen: Acuity Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.06.26
|Ausblick: Acuity Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Acuity Brands Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acuity Brands Inc.
|264,00
|-3,65%