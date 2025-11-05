Acushnet Holdings Aktie
WKN DE: A2ATTR / ISIN: US0050981085
|
05.11.2025 12:44:22
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Q3 Income Drops
(RTTNews) - Acushnet Holdings Corp. (GOLF) (GOLF) announced a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $48.511 million, or $0.81 per share. This compares with $56.224 million, or $0.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $657.658 billion from $620.501 billion last year.
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.511 Mln. vs. $56.224 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.89 last year. -Revenue: $657.658 Bln vs. $620.501 Bln last year.
