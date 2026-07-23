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23.07.2026 06:31:29
Adani Power präsentierte Quartalsergebnisse
Adani Power hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 140,61 Milliarden INR gegenüber 137,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,87 INR sowie einem Umsatz von 161,32 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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