ADATA Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ADATA Technology hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,59 TWD. Im Vorjahresviertel hatte ADATA Technology 1,98 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,51 Milliarden TWD – ein Plus von 54,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ADATA Technology 9,40 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

