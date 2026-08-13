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13.08.2026 06:31:29
ADC India Communications präsentierte Quartalsergebnisse
ADC India Communications präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 18,65 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,81 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 634,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 451,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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