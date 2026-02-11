Adi Finechem legte Quartalsergebnis vor

Adi Finechem hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,97 INR gegenüber 11,38 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Adi Finechem mit einem Umsatz von insgesamt 6,05 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at