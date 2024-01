adidas-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 162 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Abschwächung in Europa und die enttäuschenden Nachrichten aus dem Sportartikelsektor seien negativ für den Konzern, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Adidas könnte zwar 2024 ein leichter Margenanstieg gelingen, die Aktie werde aber mit einem deutlichen Aufschlag im Vergleich zu Puma bewertet./mf/gl





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von adidas befand sich um 10:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 164,54 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1,54 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 115 125 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 fiel die Aktie um 10,7 Prozent. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.