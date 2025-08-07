adidas Aktie
|162,05EUR
|-0,55EUR
|-0,34%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 230 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nick Anderson berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem den starken Euro in seinen Schätzungen, aber auch die im zweiten Quartal niedrigeren Kosten und die Perspektive niedrigerer Steuern. Als Marke sei Adidas den wankelmütigen Konsumenten ausgeliefert und so werde es eine große Herausforderung, dem Modezyklus zu entkommen. Angesichts der gesunkenen Aktienbewertung sieht er dieses Risiko aber gelassener./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Hold
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
163,35 €
|
Abst. Kursziel*:
34,68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
162,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,76%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittwochnachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
06.08.25
|EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
06.08.25
|XETRA-Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu adidasmehr Analysen
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|adidas Buy
|UBS AG
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|adidas Buy
|UBS AG
|31.07.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|adidas Buy
|UBS AG
|30.07.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|162,40
|-0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research