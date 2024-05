adidas-Analyse: adidas-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Seit Jahresbeginn schwächele der Umsatz von Pou Sheng, Adidas' größtem Großhandelspartner in China, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv zu vermerken sei, dass die sich bessernden Ergebnisse des verarbeitenden Gewerbes und der steigende Auftragsbestand Frühindikatoren für eine Erholung der Sportartikelbranche seien. Die Expertin geht davon aus, dass die besseren Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in den folgenden Monaten auf globaler Ebene, einschließlich China, zu einer besseren zweiten Jahreshälfte führen werden.

Das Papier von adidas konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 224,10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 8,97 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 141 078 adidas-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 21,7 Prozent. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

