adidas-Analyse: Baader Bank vergibt Reduce an adidas-Aktie

Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 169 Euro auf "Reduce" belassen. Starke Ergebnisse bestätigten die Eckdaten, schrieb Analyst Volker Bosse am Mittwochmorgen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:18 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 239,60 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 29,47 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 300 480 adidas-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2024 um 30,5 Prozent. Voraussichtlich am 31.07.2024 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

