adidas-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Herzogenauracher nähmen Fahrt auf, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie im Nachklapp zur Bilanz. Das Management habe am Ausblick zwar nichts geändert, aber immense Zuversicht hinsichtlich Produktpipeline und Margenziel für 2026 signalisiert.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie zeigte sich um 12:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 206,30 EUR an der Tafel. Also weist das Papier noch Spielraum von 6,64 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 216 087 adidas-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2024 um 12,0 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

