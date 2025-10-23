adidas Aktie
|188,90EUR
|-0,15EUR
|-0,08%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 215 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die starke Geschäftsdynamik halte an, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend mit Blick auf das erhöhte Ergebnisziel. Dies sei allerdings bereits erwartet worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
189,60 €
|
Abst. Kursziel*:
13,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
188,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
10:05
|DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07:29
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Adidas auf 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.25
|DAX aktuell: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
22.10.25
|adidas-Aktie gibt aber nach: Jahresziel nach Umsatzrekord erhöht (dpa-AFX)
Analysen zu adidasmehr Analysen
|12:26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|12:26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|06:27
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|22.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|189,55
|0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:43
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:29
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:28
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:22
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|12:03
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|12:03
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|12:01
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:57
|Roche Buy
|UBS AG
|11:51
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:40
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:04
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Tesla Sell
|UBS AG
|09:49
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:59
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Siemens Buy
|UBS AG