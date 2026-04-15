Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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15.04.2026 15:00:00
Adobe Firefly: KI-Assistent bearbeitet Bilder
Adobe erweitert Firefly um einen KI-Assistenten, der kreative Aufgaben per Texteingabe ausführt. Die Plattform generiert Bilder und Videos mit 30 KI-Modellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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15.04.26
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14.04.26
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|Adobe Inc.
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