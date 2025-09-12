Adobe Aktie

312,10EUR 12,55EUR 4,19%
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

12.09.2025 11:01:42

Adobe Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 540 auf 520 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe den angepeilten Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) mit KI-Produkten ein Quartal früher erreicht und damit für eine positive Überraschung gesorgt, lobte Mark R Murphy in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Auch das anhaltende währungsbereinigte Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ermutige./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 01:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:05 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adobe Inc. Overweight
Unternehmen:
Adobe Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 520,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 350,55 		Abst. Kursziel*:
48,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 350,55 		Abst. Kursziel aktuell:
48,34%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

