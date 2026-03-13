Adobe Aktie
|214,75EUR
|-4,05EUR
|-1,85%
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
Adobe Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adobe von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die nachbörslichen Kursverluste seien wohl Ausdruck der Unsicherheit in der Suche nach einem neuen Konzernchef und einem möglichen Strategiewechsel, schrieb Gabriela Borges am Freitag. Zudem sei sie Ausdruck des Missverhältnisses zwischen Zuwachs der Abo-Umsätze und dem Abschwung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR)./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adobe Inc. Sell
|
Unternehmen:
Adobe Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 269,78
|
Abst. Kursziel*:
-18,45%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 269,78
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,45%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Adobe Systems auf 'Equal Weight' - Ziel 275 Dollar (dpa-AFX)
|
11:18
|AKTIE IM FOKUS: Adobe-Aktie droht nach Rücktritt des Chefs Tief seit 2019 (dpa-AFX)
|
09:31
|ROUNDUP: Langjähriger Chef von Software-Konzern Adobe tritt zurück - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)