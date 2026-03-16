Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.03.2026 11:00:45
Adobe Hit With $150 Million Settlement For Trapping Users In Subscription Hell
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13.03.26
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