DeVry Education Group Aktie

DeVry Education Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DSHL / ISIN: US00737L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 14:53:29

Adtalem Global Education Board Authorizes $750 Million Share Buyback

(RTTNews) - Adtalem Global Education Inc. (ATGE), a U.S. healthcare education provider, on Monday said its board has authorized a new share repurchase program of up to $750 million through December 2028.

"The new three-year authorization underscores management and the Board's conviction in Adtalem's strategic direction, strong financial position, and ability to generate substantial cash flow while continuing to invest in growth initiatives," the company said in a statement.

Adtalem also said it has completed its previous $150 million share buyback, repurchasing approximately 1.6 million shares.

Adtalem shares were more than 1% up in pre-market trading after closing at $92.88, down 0.24%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DeVry Education Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu DeVry Education Group Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DeVry Education Group Inc Registered Shs 80,00 1,27% DeVry Education Group Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- US-Börsen mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die Wall Street dürfte den Handel höher eröffnen. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen