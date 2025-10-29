Ausblick: DeVry Education Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DeVry Education Group wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DeVry Education Group noch 1,18 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DeVry Education Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 452,3 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,18 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at