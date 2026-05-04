Advanced Energy Industries Aktie
WKN: 898006 / ISIN: US0079731008
|
04.05.2026 22:14:15
Advanced Energy Industries Inc Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Advanced Energy Industries Inc (AEIS) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $66.8 million, or $1.58 per share. This compares with $24.7 million, or $0.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.3% to $511.0 million from $404.6 million last year.
Advanced Energy Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $66.8 Mln. vs. $24.7 Mln. last year. -EPS: $1.58 vs. $0.65 last year. -Revenue: $511.0 Mln vs. $404.6 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advanced Energy Industries Inc.
|
03.05.26
|Ausblick: Advanced Energy Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Advanced Energy Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Advanced Energy Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Advanced Energy Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Advanced Energy Industries Inc.
|331,60
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.