Advanced Energy Industries Aktie
WKN: 898006 / ISIN: US0079731008
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02.11.2026 22:11:48
Advanced Energy Industries Inc Q3 Income Rises
(RTTNews) - Advanced Energy Industries Inc (AEIS) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $115.6 million, or $2.79 per share. This compares with $46.2 million, or $1.20 per share, last year.
Excluding items, Advanced Energy Industries Inc reported adjusted earnings of $149.8 million or $3.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 50.3% to $696.4 million from $463.3 million last year.
Advanced Energy Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115.6 Mln. vs. $46.2 Mln. last year. -EPS: $2.79 vs. $1.20 last year. -Revenue: $696.4 Mln vs. $463.3 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.60 To $ 4.20 Next quarter revenue guidance: $ 710 M To $ 760 M
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