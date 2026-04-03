Advent Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A40CUY / ISIN: US00788A2042
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03.04.2026 10:07:44
Advent Technologies Signs Fuel Cell Development Deal With EH Group
(RTTNews) - Advent Technologies Holdings Inc. (ADN) on Thursday announced that it has entered into a license and joint development agreement with EH Group Engineering AG.
Under the deal, EH Group has granted Advent a field-specific license to its high-temperature proton exchange membrane or HTPEM fuel cell technology.
The companies will work together to integrate their technologies and develop advanced fuel cell solutions.
The partnership will focus on stationary power uses such as backup power for data centers, telecom infrastructure, and microgrids.
On Thursday, Advent Technologies closed trading 1.35% lesser at $0.3650 on the OTC.
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