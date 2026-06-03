ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Kräftige Kursgewinne in Tokio - Hongkong schwach

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch etwas schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit Abgaben erwartet.

So bewegte sich der ATX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Eine Lösung des Konflikts zwischen den USA und Israel auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen ist weiter nicht in Sicht. Zwar werden laut diversen Meldungen die Verhandlungen fortgeführt, zugleich gibt es aber immer wieder Meldungen über gegenseitige Angriffe. Allerdings ist laut den Analysten der Helaba zu beobachten, dass der Konflikt mit dem Iran und die Schließung der Straße von Hormus etwas an Bedeutung verloren haben. "Zwar sind negative Meldungen im Nahost-Konflikt weiterhin in der Lage, die Stimmung zu trüben und die Energiepreise zu erhöhen, Marktteilnehmer widmen sich inzwischen aber auch anderen Themen", erklären die Experten einem Bericht.

Heute ist es in Österreich meldungstechnisch noch ruhig.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch dürfte sich im DAX zunächst wenig tun.

Der DAX bewegt sich vorbörslich leicht im Minus.

Der DAX bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten, tut sich mit einem Vorstoß derzeit allerdings schwer.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Vorher hatte es aus dem Iran geheißen, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr statt. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich der Iran und die USA die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise liegen am Morgen leicht im Plus - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

Davon ungeachtet setzte der japanische Nikkei 225 seine Rekordjagd fort und schloss sich damit den Höchstständen an der Wall Street sogar mit mehr Dynamik an. Die Anleger konzentrierten sich fast nur noch auf die Chancen des Boomthemas KI und verdrängten eine zunehmende Anzahl konjunktureller Warnsignale, sagte Marktexperte Stephen Innes.

Dieselbe Welt, die momentan ganz auf eine KI-getriebene Zukunft baue, sei abhängig von endlichen Energieressourcen, fragilen Handelsrouten und physischer Infrastruktur, die sich nicht einfach durch Software ersetzen ließen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Dienstag verhalten zu.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent höher bei 51.308,40 Punkten und erreichte im Handelsverlauf bei 51.369,61 Zählern ein neues Allzeithoch.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich unterdessen mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 27.093,90 Punkten aus dem Handel.

Händler verwiesen auf die verworrene Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Berichten zufolge hat der Iran die Friedensverhandlungen mit den USA nach neuen israelischen Militärschlägen gegen die Hisbollah im Libanon abgebrochen. US-Präsident Donald Trump behauptete jedoch, die Verhandlungen liefen weiter, und Israel und die Hisbollah hätten ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt.

Die Ölpreise, die am Montag deutlicher gestiegen waren, kommen am Dienstag wieder etwas zurück, auch der Dollar wertete leicht ab. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler.

Konjunkturseitig wurden am Dienstag Daten zu den offenen Stellen aus dem April veröffentlicht. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Highlight der Woche ist daher der offizielle Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wird.

ASIEN

Kräftige Kursgewinne in Tokio und ein deutliches Minus in Hongkong prägen das Kursbild am Mittwoch an den Börsen in Ostasien.

Der Nikkei 225 legt gegen 07:00 MESZ 2,86 Prozent auf 68.646,00 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,56 Prozent im Plus bei 4.097,94 Stellen.

In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,68 Prozent auf 25.599,96 Zähler.

Zur stimmungsmäßigen Gemengelage insgesamt heißt es, die Stärke im Technologiesektor und die anhaltende KI-Fantasie drängten die Entwicklung im Nahost-Konflikt mit wieder neuen gegenseitigen Attacken und den wohl ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen in den Hintergrund. An anderer Stelle ist von einer Art Gewöhnungseffekt an die fragile Lage die Rede. Die Ölpreise steigen zwar weiter, allerdings eher moderat. Brentöl verteuert sich um gut 1 Prozent auf rund 97 Dollar und bleibt noch deutlich unter der psychologisch wichtigen 100er Marke.

Treiber in Tokio ist die Aussicht auf neue Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur. Das Kabinett hat einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt in Höhe von umgerechnet 19,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs genehmigt. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Premierministerin Sanae Takaichi erwägt außerdem eine Senkung von Verbrauchssteuern.

In Hongkong sprechen Marktteilnehmer nach der KI-getriebenen Rally vom Vortag von Gewinnmitnahmen. In Shanghai stützt der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der im Mai deutlich gestiegen und damit noch weiter in den Expansion anzeigenden Bereich vorgedrungen ist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX