Aehr Test System legte Quartalsergebnis vor

Aehr Test System lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach -0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 18,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aehr Test System 14,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aehr Test System ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 15,21 Prozent auf 58,97 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 50,00 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at