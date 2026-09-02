Tops & Flops 02.09.2026 03:27:10

Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen im August 2026:

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Krypto-Broker Vergleich – die besten Broker im Test
Alle Nachrichten zu Kryptowährungen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com,Phongphan / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Devisenkurse

    Name Kurs +/- %
    Dollarkurs
    1,1591
    -0,0030
    -0,26
    Japanischer Yen
    185,65
    0,0300
    0,02
    Britische Pfund
    0,8577
    0,0002
    0,02
    Schweizer Franken
    0,9408
    0,0018
    0,19
    Hongkong-Dollar
    9,0881
    -0,0183
    -0,20
    Währungsrechner
    mehr

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:27 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
    03:27 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
    03:04 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
    01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
    01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Wall Street schliesslich tiefer -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
    Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen